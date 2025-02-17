«Подстрочник»: группа Zventa Sventana на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 марта.
51-й Фестиваль русской музыки в этом году как никогда богат на традиционную народную культуру. Вместе с оркестром «Персимфанс» группа Zventa Sventana выступит на концерте-открытии.
Гостями студии стали:
Как петь народные песни под драм машину? Что получится, если к крестьянской песне добавить симфонический оркестр? Где и как найти свои корни и почему слово «фольклор» пора запретить? Об этом и многом другом с участниками группы поговорила ведущая Дина Дабришюте.