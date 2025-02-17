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«Подстрочник»: группа Zventa Sventana на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 марта.

51-й Фестиваль русской музыки в этом году как никогда богат на традиционную народную культуру. Вместе с оркестром «Персимфанс» группа Zventa Sventana выступит на концерте-открытии.

Гостями студии стали:

Тина Кузнецова, лидер музыкального проекта Zventa Sventana,

Юрий Усачев, основатель группы «Гости из будущего», сооснователь Zventa Sventana,

Евгений Бархатов, директор оркестра «Персимфанс».

Как петь народные песни под драм машину? Что получится, если к крестьянской песне добавить симфонический оркестр? Где и как найти свои корни и почему слово «фольклор» пора запретить? Об этом и многом другом с участниками группы поговорила ведущая Дина Дабришюте.