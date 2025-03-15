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Концерт «Русская сказка» проходит в псковской филармонии

В Псковской областной филармонии проходит концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. Гости вечера могут насладиться атмосферой русских народных легенд благодаря сочетанию традиционных гусельных звуков и современного исполнения произведений композиторов XIX века.

Среди участников — Ольга Алексеева, известная солистка Государственного оркестра «Гусляры России», и Вячеслав Змеу, лауреат международных конкурсов, чья музыка уже звучала на ведущих сценах мира. Концерт будет сопровождаться Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под руководством маэстро Бориса Баринова.

51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.