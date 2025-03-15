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Сцена / Фестивали

Прием заявок на участие в фестивале шашлыков в Пскове продлится до 2 мая

19.03.2025 13:37|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова и гости города смогут насладиться ярким праздником вкуса — открытый гастрофестиваль «Моя еда» состоится 25 мая на территории парка Строителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области, компании могут подать заявки на участие до 2 мая. 

В этом году фестиваль посвящен искусству приготовления шашлыков, объединяя кулинарные традиции и творчество местных мастеров.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии и представить свою продукцию широкой аудитории. Для этого необходимо подать заявку с приложенными документами до 2 мая включительно. Документы можно направить через электронную почту: g.kultura@yandex.ru либо передать лично по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, Театрально-концертная дирекция Псковской области. 

Отбор участников будет проведен специальной комиссией, итоги станут известны не позднее 14 мая.

Форма заявки находится по ссылке  (в разделе «Файлы»).

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.

Теги: #моя еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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