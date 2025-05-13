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Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове посвятят яйцу

Открытый гастрономический фестиваль «Моя еда», который состоится 25 мая в парке Строителей в Пскове, будет посвящен яйцу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Этот универсальный продукт открывает бесконечные кулинарные возможности, вдохновляя профессиональных шефов и домашних кулинаров создавать уникальные блюда», - отметили в ТКД.

На фестивале будет представлено большое разнообразие блюд на фудкорте: омлеты, яичницы, запеканки, выпечка. Также будет работать ярмарка местных продуктов и изделий народных промыслов.

В течение всего дня жители Пскова смогут посетить мастер-классы от опытных кулинаров, которые поделятся секретами приготовления идеальных блюд из яиц.

Кроме того, будет работать открытая кухня с известными шеф-поварами, где можно будет увидеть процесс создания блюд своими глазами.

Также на фестивале пройдёт показ мод «Этномода», вдохновлённый этническими мотивами и народной культурой. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На фестивале выступит музыкальный хедлайнер — певица Йоко.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.

Напомним, темой фестиваля «Моя еда» в 2024 году были пельмени.