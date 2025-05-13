Опубликована полная программа псковского гастрономического фестиваля «Моя еда»

Открытый гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове в ближайшие выходные, 25 мая, в парке Строителей. На фестивале гостей ждет большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд, открытая кухня с шеф-поварами, модный показ этнической моды и выступления артистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа фестиваля
Площадка «Открытая кухня»
- 12:00 Мастер-класс от су-шефа бистро Eaters Кирилла Ильина по приготовлению омлета «Пуляр»;
- 13:00 Мастер-класс от фуд-блогера Ивана Выкуси по приготовлению шакшуки;
- 14:30 Мастер-класс от шеф-повара ресторана «Покровский» Леонида Бердникова по приготовлению маринованных яиц и салата с жареным желтком;
- 15:30 Интерактив по приготовлению яичницы из страусиных яиц;
- 16:00 Мастер-класс от бренд-шефа ресторана «Калейдоскоп», рестобара «Друзья», рестобара «Ребро» Сергея Приходько и су-шефа рестобара «Друзья» Артёма Яковлева по приготовлению судака под соусом голландез с яйцом Орсини;
- 17:00 Мастер-класс от шеф-повара ресторана пивоварни Munhell Олега Ковальчука по приготовлению яичного паштета с копченой скумбрией.
Площадка «Этномода»
- 12:00 Фолк DJ-сет;
- 14:00 Модный показ «Этномода»;
- 16:30 Выступление певицы Йоко, фолк DJ-сет;
- 11:00 – 19:00 Работа шоурума.
Площадка «Мастер-классы»
- 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 16:00, 16:30 Мастер-класс по приготовлению «Яйца пашот»;
- 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 16:00, 16:30 Мастер-класс по приготовлению «Шакшуки»;
- 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Мастер-класс по приготовлению «Тухум-барака»;
- 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Мастер-класс по приготовлению «Меренгового рулета».
Площадка «Ярмарка»
- 11:00 – 19:00 Ярмарка продукции фермеров и ремесленников.
Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья», при поддержке правительства Псковской области.