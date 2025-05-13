Показ «Этномода» прошёл в Пскове. ФОТО

Модный показ прошёл в рамках открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей в Пскове сегодня, 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На показе дизайнеры Псковской области продемонстрировали сочетание традиционной народной эстетики и современного стиля.
Фотографии: Андрей Николаев/ ПЛН
Посетители фестиваля увидели коллекцию одежды, вдохновленную этнокультурной самобытностью региона, сочетающую современные тенденции с элементами народного костюма и декоративно-прикладного искусства.
Помимо этого, на территории фестиваля работает шоурум, где каждый может лично оценить наряды, созданные талантливыми дизайнерами региона, найти изделия и аксессуары ручной работы.
Напомним, что гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит сегодня, 25 мая, в парке Строителей.