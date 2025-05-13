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Сцена / Фестивали

Показ «Этномода» прошёл в Пскове. ФОТО

25.05.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Модный показ прошёл в рамках открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей в Пскове сегодня, 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На показе дизайнеры Псковской области продемонстрировали сочетание традиционной народной эстетики и современного стиля. 

Фотографии: Андрей Николаев/ ПЛН

Посетители фестиваля увидели коллекцию одежды, вдохновленную этнокультурной самобытностью региона, сочетающую современные тенденции с элементами народного костюма и декоративно-прикладного искусства.

 

Помимо этого, на территории фестиваля работает шоурум, где каждый может лично оценить наряды, созданные талантливыми дизайнерами региона, найти изделия и аксессуары ручной работы.

Напомним, что гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит сегодня, 25 мая, в парке Строителей.

 

Теги: #Псков #фестиваль #Моя еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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