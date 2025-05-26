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Актрисы Московского театра покажут поэтическую программу в Пушкинских Горах

Поэтическая программа «Наш Пушкин», подготовленная актрисами Московского драматического театра «Модерн», пройдет в Пушкинских Горах 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Погрузитесь в мир великого поэта, откройте для себя его творчество с новой стороны и насладитесь атмосферой, наполненной вдохновением и романтикой», - обратились к псковичам в ТКД.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.