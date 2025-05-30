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Уличный спектакль «Ночь перед дуэлью» покажут в «Михайловском» на кровати-сцене

Театр «Огненные люди» специально для Дней Пушкинской поэзии и русской культуры готовит премьеру — уличный спектакль «Ночь перед дуэлью», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фарс комедия, где ожившее перо Пушкина устраивает литературный переполох: пока измученный поэт спит перед роковой дуэлью, его собственный письменный инструмент сбегает со страниц, переписывая классику на свой лад, рассказали в ТКД.

На огромной кровати-сцене разворачивается сюрреалистичная битва — Пушкин пытается поймать озорное Перо, в то время как его герои сходят с ума от новых сюжетов: Онегин и Ленский стреляют друг в друга разноцветным конфетти вместо пуль, Моцарт и Сальери соревнуются в рэп-баттле, зрителям предлагается продегустировать экзотическое блюдо из золотой рыбки, а 33 богатыря устраивают пенную вечеринку в финале спектакля. Четверо актёров виртуозно перевоплощаются в десятки персонажей, используя кровать как универсальную площадку.

Креативный продюсер — Виктория Макаркина.

Постановку можно будет увидеть 7 июня в музее-заповеднике «Михайловское».

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.