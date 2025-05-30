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Под тему Дней Пушкинской поэзии написали спецпроекты — худрук фестиваля

В этом году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут под эгидой «пира». Специально для этой темы были реализованы отдельные проекты. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова.

«Александр Сергеевич любил пиры. Пиры очень ярко и живописно описаны в его произведениях, например, в "Руслане и Людмиле", в "Евгение Онегине". Постоянно едят. То есть тема пира сквозит во многих произведениях Александра Сергеевича. И мы подумали, что она такая благодатная, довольно просторная, она может быть хорошим полем для фантазии наших коллективов», — объяснила Мария Литвинова.

Гостья студии подчеркнула, что фестиваль строится вокруг определенной темы, выбранной специально для объединения многочисленных событий и акций. Искусство, культура и творчество будут переплетены с литературой, формируя атмосферу настоящей пушкинской эпохи. Однако руководитель отметила, что подбор произведений, соответствующих фестивальной площадке, ограничен творчеством Александра Пушкина. Поэтому, как и в прошлые годы, было решено создать уникальные проекты, написанные специально для фестиваля.

«Дело в том, что есть некоторые сложности. Александр Сергеевич написал много, это факт, он благодатный писатель, но все равно это довольно узкая тема. То есть мы ограничены Пушкиным, и нам не хочется уходить за рамки пушкинских произведений, его жизни. Мы хотим, чтобы все, что мы представляем у нас на поляне и вообще в этот день, было связано именно с Пушкиным. Поэтому количество произведений, которые могли бы подойти для нашей поляны, для нашего уличного формата, конечное. И мы подумали, что было бы здорово делать специальные проекты, которые будут выпущены непосредственно к нашему фестивалю», - заключила руководитель.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что на фестивале в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня покажут 20 спектаклей о писателе.