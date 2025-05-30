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Сцена / Фестивали

«Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025. ВИДЕО

03.06.2025 17:51|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июня.

С 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из долгожданных мероприятий не только для жителей Псковской области, но для гостей региона. Насколько интересным это мероприятие будет в этом году? Каковы будут его главные акценты? Каких сюрпризов ждать зрителям перформанса, который развернется 8 июня в псковском Дендропарке? Какие звездные гости и театральные коллективы посетят в эти дни Пушкиногорье и чем будут удивлять? Как будет обеспечена безопасность зрителей?

Об этом и не только рассказали заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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