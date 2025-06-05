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Опубликована карта проезда на фестиваль «Исаборг» в Изборске

Информацию для участников о проезде на фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» опубликовали организаторы в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Важная информация для участников-реконструкторов! Мы создали чат для решения организационных вопросов, связанных с заездом на фестиваль. Просьба к тем участникам, которые планируют приехать на машине и еще не состоят в этом чате – отозваться в комментариях под постом. В противном случае, мы не можем гарантировать доступ транспорта на площадку для разгрузки и погрузки», - сообщили организаторы.

Также организаторы напомнили информацию о заезде, проезде и стоянке автомобильного транспорта участников фестиваля «Исаборг-2025». Он состоится в Изборске на территории Изборской крепости. Въезд машин участников фестиваля в крепость возможен для разгрузки/погрузки вещей только через технические ворота.

«Во избежание происшествий, не останавливайтесь на подъеме перед воротами. Обратите внимание, что проезд транспорта по газонам запрещен», - добавили организаторы.

Как проехать к полигону?

«В Старом Изборске после поворота с Рижского шоссе (улицы Псковской) на улицу Печорскую не получится доехать до ворот крепости без нарушения ПДД и правил Изборского музея-заповедника: сквозное движение по булыжной мостовой и стоянка у исторических домов запрещены. Проезд к крепости от парковки по улице Минской возможен, но это очень узкая улица, дома жителей Старого Изборска стоят вплотную к дороге. Можно будет воспользоваться дальним объездом», - рассказали организаторы.

Парковка автомобилей возможна в двух местах: большая общественная бесплатная парковка рядом с улицей Минской у шоссе; маленькая неофициальная парковка на улице Печорской.

Географических координаты возможных парковок: