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Основные гуляния в честь Дней Пушкинской поэзии проходят в «Михайловском»

Основные гуляния в честь Дней Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 5 июня, продлятся они до 8 июня. Тема этого года — пир. Особенностью праздника станет иммерсивное пространство с множеством уличных театров.

Сегодня основные мероприятия проходят на поляне в пушкиногорском «Михайловском». Гостей ждет исполнение литературной программы. «Александр Пушкин. Carpe Diem», читает – Федор Степанов, гитара – Олег Бойко, итоговый спектакль Всероссийского проекта «Школьная классика» – «Каникулы Петрова и Васечкина», выступления писателей России, выступление группы Hodila Izba.

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.