Финальный показ проекта «Школьная классика» состоялся на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» состоялся заключительный этап всероссийского проекта «Школьная классика». Финальным аккордом мероприятия стала постановка спектакля «Каникулы Петрова и Васечкина», исполненная лучшими участниками проекта из разных уголков России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН
Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала первый заместитель Вера Емельянова.
«Доброго дня, дорогие друзья! Доброго дня всем, кто сегодня приехал к Александру Сергеевичу Пушкину. Мне сегодня невероятно повезло приветствовать вас от имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора. Я передаю вам самые добрые слова приветствия и пожелания получить огромное удовольствие на нашей Пушкинской поляне», — открыла свое выступление Вера Емельянова.
От имени губернатора она отметила, что «Александр Пушкин по праву является душой русской литературы, символом нашей культуры и языка. Даже спустя более двух веков его произведения остаются близки и понятны, и продолжают звучать по всему миру. Мы передаем эту любовь к поэзии и литературе каждому человеку, всему молодому поколению».
В завершении приветственного адреса Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность всем участникам и гостям праздника: «Сегодня Пушкин снова с нами. Он продолжает жить в каждом сердце, которое отзывается на строки его стихов. Здесь, в Пушкиногорье, произведения поэта звучат по-особенному, и вы это почувствуете. Желаю всем праздничного настроения, новых впечатлений, незабываемых эмоций и вдохновения».
Главную сцену украсили выступления 47 лауреатов, отобранных в ходе индивидуальных номинаций. Молодые таланты представляли 29 российских регионов, объединяя своей игрой разнообразие культур и традиций страны.
С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.
Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.