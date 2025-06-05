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Финальный показ проекта «Школьная классика» состоялся на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» состоялся заключительный этап всероссийского проекта «Школьная классика». Финальным аккордом мероприятия стала постановка спектакля «Каникулы Петрова и Васечкина», исполненная лучшими участниками проекта из разных уголков России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала первый заместитель Вера Емельянова.

«Доброго дня, дорогие друзья! Доброго дня всем, кто сегодня приехал к Александру Сергеевичу Пушкину. Мне сегодня невероятно повезло приветствовать вас от имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора. Я передаю вам самые добрые слова приветствия и пожелания получить огромное удовольствие на нашей Пушкинской поляне», — открыла свое выступление Вера Емельянова.

От имени губернатора она отметила, что «Александр Пушкин по праву является душой русской литературы, символом нашей культуры и языка. Даже спустя более двух веков его произведения остаются близки и понятны, и продолжают звучать по всему миру. Мы передаем эту любовь к поэзии и литературе каждому человеку, всему молодому поколению».

В завершении приветственного адреса Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность всем участникам и гостям праздника: «Сегодня Пушкин снова с нами. Он продолжает жить в каждом сердце, которое отзывается на строки его стихов. Здесь, в Пушкиногорье, произведения поэта звучат по-особенному, и вы это почувствуете. Желаю всем праздничного настроения, новых впечатлений, незабываемых эмоций и вдохновения».

Главную сцену украсили выступления 47 лауреатов, отобранных в ходе индивидуальных номинаций. Молодые таланты представляли 29 российских регионов, объединяя своей игрой разнообразие культур и традиций страны.

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.