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Наталия Дубровская: Около 200 человек из разных регионов посетят фестиваль «Исаборг»

На текущий момент на участие в фестивале «Исаборг» в музее-заповеднике «Изборск» зарегистрировано порядка 200 человек из разных регионов. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«На фестиваль традиционно приедут около 200 участников из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска, а также из Вологодской и Ленинградской областей. Кроме того, ожидается приезд клуба из Белоруссии, что придаст мероприятию международный статус», — сообщила Наталия Дубровская.

Она отметила насыщенную программу фестиваля, включающую показательные сражения, бугурты, средневековое дефиле и танцы. Особое внимание будет уделено музыкальной программе с участием известных исполнителей.

«Фестиваль «Исаборг» — это не только историческая реконструкция, но и яркое культурное событие, которое привлекает множество зрителей и участников», — подчеркнула директор музея-заповедника.

Напомним, фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет 13-15 июня в Изборске.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».