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Фильмы из семи стран войдут в программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

В этом году VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции фестиваля.

В конкурсную программу МКФ войдут семь новых фильмов из Болгарии, Венгрии, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России. Также в программе фестиваля: тематические секции, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путем зрительского голосования.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.