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Военные маневры «Спасите женщин» прошли на фестивале «Исаборг»

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартовал в Изборске сегодня, 13 июня. В первый день на фестивале прошло мужское состязание «Мужицкие игры», первый (военный) этап - «Спасите женщину». Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте фестиваля.

Фото: «Исаборг»/ сообщество ВКонтакте

Помимо этого, сегодня в программе:

14.30–16.00 – Лекторий. Доклад «Судостроение у германских народов в эпоху раннего средневековья» и доклад «Судостроение у славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Сергей Хазов, ЛО ОО КИР «Морская дружина Рус»). Доклад «Средневековые стеклянные зеркала из Южной Скандинавии и технология их производства» (Лидия Губарева, ВИК «Северный путь»).

14.30–16.30 – Работа ремесленных рядов для участников, обмен опытом.

16.30 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника.

16.30–18.00 – Состязание воинских отрядов «Долина драугов».

18.30–20.00 – Командный лучный турнир.

18.30 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».

19.00 – Круглый стол формата «открытый микрофон» (Тема: «О наболевшем в реконструкции»).

20.00–21.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 2–3 этапы: «Мудреный» и «Пировой».

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».