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Онлайн-кинолекторий фестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове

Серия мастер-классов и лекций от ведущих специалистов киноиндустрии в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт с 16 по 19 июня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участникам предложат ознакомиться с различными аспектами кинопроцесса — от режиссуры до продюсерской деятельности. Занятия будут проводить опытные профессионалы, имеющие богатый опыт работы над крупными проектами российского и международного уровня.

Программа мероприятия:

16 июня . Тема: «Режиссура кино. Как снять фильм за 14 дней?». Спикером выступит режиссёр и сценарист Илья Северов, выпускник различных киношкол Петербурга, обладатель множества фестивальных премий. Он поделится секретами быстрой реализации фильма и раскроет нюансы процесса постановки полнометражного произведения.

. Тема: «Режиссура кино. Как снять фильм за 14 дней?». Спикером выступит режиссёр и сценарист Илья Северов, выпускник различных киношкол Петербурга, обладатель множества фестивальных премий. Он поделится секретами быстрой реализации фильма и раскроет нюансы процесса постановки полнометражного произведения. 17 июня . Тема: «Работа с камерой и оптикой, DIT, режиссура монтажа». Дмитрий Бондарчук, опытный монтажёр, колорист и звукорежиссёр игрового и документального кино, расскажет о тонкостях технических аспектов производства фильмов и постпродакшн-процессах.

. Тема: «Работа с камерой и оптикой, DIT, режиссура монтажа». Дмитрий Бондарчук, опытный монтажёр, колорист и звукорежиссёр игрового и документального кино, расскажет о тонкостях технических аспектов производства фильмов и постпродакшн-процессах. 19 июня. Тема: «Второй режиссёр, организация кинопроизводства, продюсирование». Артём Афанасьев, имеющий десятилетний опыт участия в крупных российских и международных проектах, представит слушателям подробный взгляд на организацию съёмочного процесса и особенности взаимодействия режиссёра и команды.

«Этот кинолекторий станет особенно полезным для авторов, участвующих в конкурсе видеоработ "КиноСТАРТ" в номинации "Снимаем кино за 14 дней". Участникам остаётся всего неделя на завершение своего проекта, и мы уверены, что полученные знания позволят сделать их фильмы ещё ярче и профессиональнее», — подчеркнула организатор мероприятия Мария Каменская.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное.

В расписании кинолектория возможны небольшие изменения. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от учебного центра «Ленфильм».

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону: 56-44-44.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.