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Мимов, клоунов и эквилибристов зовут выступить на псковской ярмарке «Виноград»

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» приглашает артистов оригинального жанра — мимов, клоунов, эквилибристов, жонглёров, акробатов, ходулистов — стать частью творческой программы ярмарки в Пскове, которая пройдет с 27 июня по 6 июля в Финском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Хотите подарить гостям ярмарки настоящий фейерверк радости и улыбок? Тогда спешите стать частью нашей грандиозной программы развлечений, добавьте искру оригинальности и очарования нашему празднику! Мы ждём именно вас!» - обратились в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Заявки принимаются на почту: info-tkd@yandex.ru, в теме нужно написать «Артист Винограда 2025».

«Просьба в письме приложить фото, видео, описание или ссылки, указать ФИО, контактный номер и условия сотрудничества. Заявки принимаются от лиц старше 18 лет до 27 июня включительно», - уточнили в ТКД.

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Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове уже в четвёртый раз. В 2024 году мероприятие посетили более 100 тысяч человек. Гостей фестиваля традиционно будут ждать мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.