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Звезда «Кухни» и «Чебурашки» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота»

Сергей Лавыгин станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов на международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 4 по 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.





Сергей Лавыгин – актёр театра и кино. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, с 2001 года работает в Московском театре юного зрителя. Играл в постановках «Два клёна», «Оловянные кольца», «Романтики», «Свидетель обвинения», «Невероятные приключения», «Питер Пэн» и других.



Помимо сцены Лавыгина можно увидеть и на экране. Фильмография Сергея насчитывает более 50 ролей, в числе которых сериалы «Кухня», «Отель Элеон», «СеняФедя», «Звоните ДиКаприо!», а также фильмы «Лёд 2», «Горько», «Чебурашка, «Самый лучший день» и другие. Принимал участие в программе «Большая разница» и вёл телевизионный проект «Сериалити» на канале Man-TV.

Напомним, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июля в Пскове. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.