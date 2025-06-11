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Показы самых обсуждаемых фильмов пройдут в программе «Киноклуб» на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Опубликованы фильмы, которые войдут в программу «Киноклуб» на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. В рамках программы показываются кинокартины, вызвавшие наибольший резонанс среди зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

В программе «Киноклуб» проводят показы российских хитов с фестивалей, а также устраивают живые дискуссии после просмотра. В этом году в программу вошли следующие кинокартины:

«Там, где танцуют стерхи» (2024, Россия-Якутия, режиссёр – Михаил Лукачевский)

«Последняя цена» (2024, Россия, режиссёр – Наур Гармелиа)

Ровесник (2024, Россия, режиссёр – Федор Кудрявцев).

Напомним, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июля в Пскове. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.