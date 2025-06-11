Показы самых обсуждаемых фильмов пройдут в программе «Киноклуб» на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Опубликованы фильмы, которые войдут в программу «Киноклуб» на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. В рамках программы показываются кинокартины, вызвавшие наибольший резонанс среди зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.
В программе «Киноклуб» проводят показы российских хитов с фестивалей, а также устраивают живые дискуссии после просмотра. В этом году в программу вошли следующие кинокартины:
Напомним, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июля в Пскове. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.