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Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота»

Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва в Пскове впервые станет площадкой Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Кинособытие состоится в Пскове 4-6 июля. В стенах библиотеки запланированы конкурсные и неконкурсные программы, а также показы в рамках проекта «Хранители памяти». В конкурсную программу фестиваля войдут семь новых фильмов из Болгарии, Венгрии, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России.

За три насыщенных дня организаторы представят на различных городских площадках около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Для профессионалов киноиндустрии пройдут круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей