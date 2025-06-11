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Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота»

5 июля в Пскове состоится показ работ участников областного конкурса «КиноСТАРТ» в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрители увидят видеоработы, созданные молодыми авторами в двух номинациях: «Свободное творчество» и «Снимаем кино за 14 дней», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Сейчас жюри оценивает присланные работы. Лучшие из них будут представлены 5 июля в актовом зале библиотеки им. Василёва (улица Ленина, 3). Начало сеанса — в 16:30. Вход на кинопоказ свободный, регистрация рекомендуется.

После показа зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, и именно их выбор определит победителя в номинации «Снимаем кино за 14 дней». Автор лучшей работы получит главный приз от организаторов фестиваля на церемонии закрытия «Западных ворот».

В молодежном центре отметили, что в рамках подготовки к конкурсу в июне прошёл онлайн-кинолекторий, где эксперты делились секретами съёмок, монтажа и даже использования искусственного интеллекта в кино. Эти мастер-классы помогли участникам, особенно тем, кто создавал фильмы за две недели.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей