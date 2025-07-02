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Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля

Спектакль-балаган покажут на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове сегодня, 2 июля, в 19.00, сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Фото: фестиваль «Виноград» / Telegram

Союз артистов «Цветная капуста» из Москвы представляет спектакль-балаган «Место под солнцем» — шоу для детей и их родителей.

«Цирковые трюки, гигантские мыльные пузыри и фокусы, нелепые клоуны в погоне за славой и вовлечение в безумное веселье — всё это ждёт вас уже сегодня на фестивале "Виноград"», - рассказали организаторы.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове уже в четвёртый раз. Гостей традиционно ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

«Виноград» в Финском парке и парке Строителей будет работать до 6 июля.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены, в том числе, безалкогольные напитки.