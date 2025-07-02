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Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия

Творческую встречу провел режиссер Анджей Петрас в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Встреча состоялась на базе обновленной историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва.

Анджей Петрас поделился с посетителями своим опытом участия в создании фильмов. В частности, он рассказал о своем участии в белорусском фильме о временах оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Он выступал в роли композитора.

«Режиссер поставил необычную задачу. Музыка должна была создавать эффект эталонной рекламной картинки, как будто прямиком от Геббельса (Йозеф Геббельс — политик и пропагандист, сподвижник фашистского диктатора Адольфа Гитлера — прим. ред.) о том, как хорошо живётся белорусам при фашистах», — сказал Анджей Петрас.

Он отметил, что режиссер хотел тем самым создать «страшную сказку» с печальным концом.

Далее он рассказал о создании музыки к фильму «Огниво против Волшебной Скважины».

«Главным моим условием было то, чтобы все актеры сами исполняли свои песни. Их немного, около 15, в том числе исполняемые куклами», — подчеркнул Анджей Петрас.

Фильм создавался в основном тремя людьми, и он до сих пор находится в стадии разработки, продолжил режиссёр.

«Даже та версия, которую сегодня покажут, является промежуточной. Я, например, написал к шести сценам новую музыку, поэтому фильм будет еще меняться. В этом прелесть низкобюджетного кино», — сказал Анджей Петрас.

Он отметил, что является самоучкой, а по образованию - инженер.

«Я с детства любил музыку, занимался в музыкальной школе. Но в основном я самоучка. Сейчас есть YouTube, где можно подчерпнуть любые знания от лучших специалистов мира», - заметил Анджей Петрас.

Один из посетителей встречи задал вопрос, какую основную черту режиссер может выделить в своем характере.

«Я упорно стараюсь доводить дело до конца. Это хорошо. Это и плохо. Я перфекционист. - сказал Анджей Петрас, - Режиссёр - это единственный человек, который знает, что должно получиться. Я умею работать в команде. Я работал с немногими, но очень хорошими режиссерами, как композитор. Должен быть один человек, который отвечает за все, и это режиссер. Он не царь и Бог, это больше, он демиург, он создает миры. И неважно, какой масштаб картины».

В заключение он отметил, что во многом хорошее кино определяет идея, а не техника, которая использовалась при его создании. Даже с отличной техникой фильм может не получиться, если в нем нет идеи.

«Если в кино нет идеи, то никакая техника его не спасет, а только подчеркнет бедность и скудность фильма», - заключил режиссёр.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей