Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия

Творческую встречу провел режиссер Анджей Петрас в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН
Встреча состоялась на базе обновленной историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва.
Анджей Петрас поделился с посетителями своим опытом участия в создании фильмов. В частности, он рассказал о своем участии в белорусском фильме о временах оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Он выступал в роли композитора.
Он отметил, что режиссер хотел тем самым создать «страшную сказку» с печальным концом.
Далее он рассказал о создании музыки к фильму «Огниво против Волшебной Скважины».
«Главным моим условием было то, чтобы все актеры сами исполняли свои песни. Их немного, около 15, в том числе исполняемые куклами», — подчеркнул Анджей Петрас.
Фильм создавался в основном тремя людьми, и он до сих пор находится в стадии разработки, продолжил режиссёр.
Он отметил, что является самоучкой, а по образованию - инженер.
«Я с детства любил музыку, занимался в музыкальной школе. Но в основном я самоучка. Сейчас есть YouTube, где можно подчерпнуть любые знания от лучших специалистов мира», - заметил Анджей Петрас.
Один из посетителей встречи задал вопрос, какую основную черту режиссер может выделить в своем характере.
В заключение он отметил, что во многом хорошее кино определяет идея, а не техника, которая использовалась при его создании. Даже с отличной техникой фильм может не получиться, если в нем нет идеи.
«Если в кино нет идеи, то никакая техника его не спасет, а только подчеркнет бедность и скудность фильма», - заключил режиссёр.
С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.
Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей