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Экоферма «Изборский страус» принимает участие в ярмарке «Виноград»

На площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на эногастрономической ярмарке «Виноград», экоферма «Изборский страус» представляет свою продукцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Изборский страус» — самая крупная ферма по разведению чёрных африканских страусов на Северо-Западе. Численность экзотических птиц превышает 210 голов. Разведение страуса организовано по полному циклу — от производства яиц до товарного мяса и колбасных изделий. Помимо этого, на ферме производят косметику на основе жира страуса, а из кожи страуса изготавливают галантерейные изделия.

Экоферма представлена на маркетплейсе Россельхозбанка «Свое Родное», а на платформе «Свое За городом» можно забронировать экскурсию по ферме, являющейся заметной частью туристических маршрутов по Псковской области.

«Более 7 лет мы сотрудничаем с Россельхозбанком, принимаем участие в проектах в поддержку фермеров, пользуемся банковскими продуктами РСХБ и благодарим за предоставленную возможность участвовать в таком крупном для Пскова мероприятии», – сообщил руководитель экофермы Евгений Прокофьев.

У гостей «Винограда» есть возможность приобрести продукцию от экофермы 5 и 6 июля.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в Финском парке. Генеральный спонсор ярмарки — Россельхозбанк.