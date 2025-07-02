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О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты энограстрономической ярмарки «Виноград»

О росте популярности в виноделии семян российской селекции рассказала винный директор Национального агентства маркетинга российского вина Екатерина Топорищева на круглом столе по вопросам развития отечественной селекции и генетики в растениеводстве и перспективы замены импортного материала отечественным, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие состоялось в Пскове в рамках энограстрономической ярмарки «Виноград» по инициативе генерального спонсора мероприятия – Россельхозбанка.

«Сейчас виноделы возрождают в России утерянные традиции, заложенные в 60-70-х годах. Есть ряд российских виноделен, которые активно пользуются отечественными разработками для насаждения селекционных сортов», – сообщила Екатерина Топорищева.

В качестве примера удачного российского сорта винограда представитель винодельни «Табия» Сергей Лысов привел сорт «Цитронный Магарача».

«Сейчас появляются импортные селекционные сорта, но они сложно приживаются у нас. Мы экспериментировали с международными сортами и поняли, что это очень опасно. Однажды 90 процентов урожая мы потеряли из-за дождей и яркого солнца, виноград заболел», – рассказал Сергей Лысов.

Винный эксперт, байер федеральных сетей «Бристоль», «Окей», «Ашан» Светлана Карманова поделилась историей о винах, которые успешно делают в Изборске Псковской области из местных сортов винограда «Саперави Северный», «Зилга», «Чёрный Жемчуг».

Участники дискуссии также обсудили возможности представления продукции местных виноделен в магазинах федеральных сетей домашнего региона.

Энограстрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля в Финском парке г. Пскова. Генеральный спонсор ярмарки «Виноград» – Россельхозбанк.