Сцена / Фестивали

Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове

В Пскове начался третий, заключительный день VI Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Фотографии: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Программа на 6 июля

Кинотеатр «Победа»

11:30 Международный конкурс. «Земмельвейс» (Венгрия), режиссер Л. Колтаи, 127’

14:00 Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева. «Полосатый рейс», режиссер В. Фетин,87’ 12+ Представляет кинорежиссер Дмитрий Месхиев

16:00 Программа «Псков на экране». «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘ 16+

Международный конкурс

18:00 «Сделка на границе» (Кыргызстан), режиссер Д. Жапар Рыскелди, 104’

20:00 «За пределами пустошей» (Пакистан), А. Маджид, 98’

21:40 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115’ 18+

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

16:30 Сбор гостей

17:00 Церемония награждения. Вход по приглашениям

Фильм закрытия фестиваля

Кинотеатр «Смена» синий зал

Программа «до 16 и старше»

11:00 «Отряд светлячков», режиссер С. Мареев, 116’ 12+

13:30 «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А. Борматов, 92’ 6+

15:20 Фильм открытия фестиваля: «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер А. Петрас, 90’ 6+, Представляет творческая группа

17:30 Программа «КиноКлуб». «Ровесник», режиссер Ф. Кудрявцев, 90’ 18+

19:15 Программа «В Фокусе - Швейцария». «Теория всего» (Швейцария), режиссер Т. Крёгер,118’ 18+

21:30 Программа «КиноКлуб». «Последняя цена», режиссер Н. Гармелиа, 105’ 18+

Кинотеатр «Смена» красный зал

11:00 Программа «Панорама». «Последний теплоход», режиссер И. Желтяков, 100’ 16+

Спецсеансы

13:00 «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘

15:00 «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘ 12+ Представляет продюсер Р. Ф. Давлетьяров

Программа «Панорама»

17:10 «Черный камень», режиссер В. Петров, 65‘ 16+

18:30 «Счастливый билетик», режиссер А. Мышкин, 54‘ 12+

19:40 «Меня зовут Любовь», режиссер В. Макаров, 95’ 16+

21:20 Программа «Индия в Пскове». «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

Программа «Хранители памяти».

12:00 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56‘ 12+, «Блокадная дорога через залив», режиссер М. Якубсон, 52‘, 16+

14:10 «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+

Малый зал

12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков. «Без острова мне никак», 31‘ 12+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.

23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.

Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копыто.

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей