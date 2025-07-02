Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове

В Пскове начался третий, заключительный день VI Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Фотографии: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Программа на 6 июля
Кинотеатр «Победа»
- 11:30 Международный конкурс. «Земмельвейс» (Венгрия), режиссер Л. Колтаи, 127’
- 14:00 Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева. «Полосатый рейс», режиссер В. Фетин,87’ 12+ Представляет кинорежиссер Дмитрий Месхиев
- 16:00 Программа «Псков на экране». «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘ 16+
Международный конкурс
- 18:00 «Сделка на границе» (Кыргызстан), режиссер Д. Жапар Рыскелди, 104’
- 20:00 «За пределами пустошей» (Пакистан), А. Маджид, 98’
- 21:40 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115’ 18+
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
- 16:30 Сбор гостей
- 17:00 Церемония награждения. Вход по приглашениям
- Фильм закрытия фестиваля
Кинотеатр «Смена» синий зал
Программа «до 16 и старше»
- 11:00 «Отряд светлячков», режиссер С. Мареев, 116’ 12+
- 13:30 «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А. Борматов, 92’ 6+
- 15:20 Фильм открытия фестиваля: «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер А. Петрас, 90’ 6+, Представляет творческая группа
- 17:30 Программа «КиноКлуб». «Ровесник», режиссер Ф. Кудрявцев, 90’ 18+
- 19:15 Программа «В Фокусе - Швейцария». «Теория всего» (Швейцария), режиссер Т. Крёгер,118’ 18+
- 21:30 Программа «КиноКлуб». «Последняя цена», режиссер Н. Гармелиа, 105’ 18+
Кинотеатр «Смена» красный зал
- 11:00 Программа «Панорама». «Последний теплоход», режиссер И. Желтяков, 100’ 16+
Спецсеансы
- 13:00 «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘
- 15:00 «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘ 12+ Представляет продюсер Р. Ф. Давлетьяров
Программа «Панорама»
- 17:10 «Черный камень», режиссер В. Петров, 65‘ 16+
- 18:30 «Счастливый билетик», режиссер А. Мышкин, 54‘ 12+
- 19:40 «Меня зовут Любовь», режиссер В. Макаров, 95’ 16+
- 21:20 Программа «Индия в Пскове». «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал
Программа «Хранители памяти».
- 12:00 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56‘ 12+, «Блокадная дорога через залив», режиссер М. Якубсон, 52‘, 16+
- 14:10 «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
Малый зал
- 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков. «Без острова мне никак», 31‘ 12+
Палаты Постникова. Кино в «мешках»
- 21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.
- 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.
Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копыто.
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей