На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata

На сцене «Верхнего города» эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 6 июля выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь вокальная группа Camerata, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото предоставили в ТКД Псковской области
Camerata — коллектив, исполняющий a cappella джазовые композиции, а также собственные сочинения в жанре worldbeat. В музыке ансамбля есть и славянский фольклор, и академизм, и джаз. Основу репертуара составляют авторские композиции. Camerata полноценно использует технику микрофонного пения и электронной обработки.
Начало в 17:00 на «Верхнем» городе.
Ярмарка «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.