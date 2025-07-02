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На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata

Ярмарка «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.

Начало в 17:00 на «Верхнем» городе.

Camerata — коллектив, исполняющий a cappella джазовые композиции, а также собственные сочинения в жанре worldbeat. В музыке ансамбля есть и славянский фольклор, и академизм, и джаз. Основу репертуара составляют авторские композиции. Camerata полноценно использует технику микрофонного пения и электронной обработки.

На сцене «Верхнего города» эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 6 июля выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь вокальная группа Camerata, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata

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