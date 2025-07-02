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Дмитрий Месхиев: «Полосатый рейс» — хорошая, веселая картина, но это не искусство

Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева прошел в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед гостями сеанса выступил заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Кинорежиссер поделился своим видением фильма «Полосатый рейс», снятом его отцом, известным оператором, и рассказал о нём самом.

«"Полосатый рейс" - хорошая, веселая картина, но это не искусство, при том что это очень хорошее кино, проверившее себя временем. Картине уже 60 лет, а ее до сих смотрят и смотрят современно», - отметил Дмитрий Месхиев.

Худрук Псковского театра драмы поделился, что впервые попал в Псков, когда его отец Дмитрий Месхиев снимал в Изборске фильм «Звезда пленительного счастья».

«Я первый раз снял кино в Пскове в 1994 году. <…> После именно здесь я снял пять фильмов. На самом деле я ничего не сделал, чтобы оказаться в Пскове, честно скажу. Меня пригласил в свое время Андрей Турчак (экс-губернатор Псковской области - ред.), и я поехал», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Встреча с кинорежиссером завершилась просмотром фильма «Полосатый рейс».

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей