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Победителей кинофестиваля «Западные ворота» определили в Пскове

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За три конкурсных дня гости фестиваля просмотрели сто фильмов. Церемония награждения стартовала с объявления победителей конкурса «Киностарт». Для участия в номинации необходимо было создать фильм за 14 дней. Победитель получил главный приз от губернатора Псковской области. Им стал режиссер Роман Рыжов с фильмом «Надя». Картина «Елки зеленые» режиссера Кирилла Орлова получила специальный приз от членов жюри. Награду вручил журналист, автор и ведущий программы «Окно в кино» Андрей Смирнов.

В конкурсной программе «Хранители памяти» картина «Футбол чекистов» режиссера Ивана Криворучко получила приз дирекции фестиваля, а специальный приз жюри завоевал фильм «Милосердные сестры» Дениса Кузьмина.

«10 лет не был в Пскове. Вижу, что город стал выглядеть только прекраснее. Мне, как любителю кино, который ещё его и снимает, было очень приятно видеть полные залы. Огромное спасибо организаторам фестиваля! Отличный праздник!» - поделился обладатель специального приза.

Фильм Максима Якубсона «Блокадная дорога через залив» получила гран-при конкурса.

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.