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«Ростелеком»: Праздники ПЛН создают атмосферу единства, дарят положительные эмоции и формируют новые традиции

Юбилейные мероприятия Псковской Ленты Новостей вносят значительный вклад в формирование атмосферы единства и создание новых традиций в городе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Фото здесь и далее: Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»

По словам директора, такие праздничные мероприятия играют важную роль в городской жизни, создавая атмосферу единения и комфорта для горожан. Она напомнила, что «Ростелеком» традиционно поддерживает значимые инициативы в регионах своего присутствия.

«Мы видим, как подобные праздники влияют на жизнь города — они создают атмосферу единства, дарят жителям положительные эмоции и формируют новые традиции. "Ростелеком" традиционно поддерживает значимые мероприятия в регионах своего присутствия, и юбилей Псковской Ленты Новостей стал для нас важным событием. Для нас это не просто помощь в организации праздника, а часть социальной ответственности перед псковичами», — отметила она.

Сотрудничество «Ростелекома» с ПЛН длится много лет и основано на взаимном доверии и общности ценностей. По мнению Ольги Родионовой, редакция является профессиональной командой, активно участвующей в развитии региона и реализации важных социальных проектов.

«Наше сотрудничество насчитывает не один год — это плодотворное партнерство, основанное на взаимном доверии и общих ценностях. Редакция ПЛН — это профессиональная команда, которая не только оперативно освещает события, но и активно участвует в развитии региона. Мы неоднократно реализовывали совместные проекты, в том числе связанные с цифровизацией и популяризацией технологий среди жителей области. Такое взаимодействие подтверждает, что мы движемся в одном направлении — делаем жизнь в Пскове более комфортной и современной», — добавила она.

Ольга Родионова назвала издание полноценным участником общественной жизни Пскова и подчеркнула, что ПЛН занимается не только информированием общественности, но и организацией значимых форумов, поддержкой благотворительных акций и развитием городских пространств. Благодаря активной деятельности издания, как подчеркнула Ольга Родионова, усиливается взаимосвязь между жителями, бизнесом и органами власти, что делает город более комфортным и привлекательным для жизни и туризма. Именно поэтому поддержка данного проекта стала естественным шагом для «Ростелекома». «Вместе мы можем добиться большего эффекта и сделать жизнь псковичей ярче и комфортнее», — заключила она.

На празднике Псковской Ленты Новостей компания «Ростелеком» представит несколько активностей для псковичей.

«Детей ждет увлекательный турнир по настольной игре "БезОпасный интернет" — это часть нашей федеральной программы по повышению цифровой грамотности. В игровой форме ребята узнают, как безопасно пользоваться интернетом и защитить себя от киберугроз», — рассказала директор.

Помимо этого, гости праздника смогут продемонстрировать свои вокальные данные, спев в караоке.

«Кроме того, мы организуем караоке-зону на базе нашего мультимедийного сервиса Wink, где гости смогут исполнить любимые песни. А всех участников ждут памятные сувениры от "Ростелекома". Мы постарались сделать так, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное и унес с праздника не только хорошее настроение, но и полезные знания», — заключила Ольга Родионова.

Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей Псковская федерация ушу представит выступления в различных стилях китайского боевого искусства.

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Также гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

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Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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