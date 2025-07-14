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Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Железный град»

Около 100 реконструкторов станут участниками фестиваля «Железный град», который пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Заявки подали исторические клубы из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Клубы воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Ранее была опубликована программа фестиваля.