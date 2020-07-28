Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля

Пушкинский театральный фестиваль может открыться 20 сентября при условии дальнейшего смягчения противокарантинных мер, сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) в рамках очередного выпуска программы «Особое мнение».
«Надеюсь, после 10 августа разрешат открываться театрам, - отметил Дмитрий Месхиев. - Мы не сможем открыться сразу, нам надо составить репертуар. Надеюсь, с 1 сентября мы начнем работать. А 20 сентября мы откроем Пушкинский фестиваль - его программа уже готова, есть договоренности со всеми театрами. Фестиваль продлится 9 дней».
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, «На Литейном», театр Станиславского.
Дмитрий Месхиев высказал мнение, что проводить Пушкинский фестиваль в конце мая-начале июня более правильно, чем в феврале.
«В теплое время года мы имеем возможность уличного показа, чего мы лишены зимой, - добавил Дмитрий Месхиев. - Учитывая псковские локации, можно показывать очень интересные вещи, и мы хотим это делать. Если в будущем году не будет пандемии, мы проведем фестиваль в июне и расширим границы театрального пространства - в живых локациях».