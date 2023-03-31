Требования к современному артисту перечислил участник Фестиваля русской музыки в Пскове

Требования к современному артисту назвал концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Талантливых артистов сейчас очень много. Найти призвание и отклик у публики одновременно и сложнее, и проще, чем столетие назад. Сложность в том, что становится очень много материала. Раньше человек родился, запел, его заметили в ряду четырех-пяти талантливых людей, у него пошла мировая карьера. А сейчас количество таковых увеличилось в пять раз. Кроме того, людям легче приехать из одного города в другой, экономически проще решить бытовые вещи, получить образование. Пристальное внимание теперь обращается не только на талант, но и на личные качества: работоспособность, стрессоустойчивость, моральную готовность быть с искусством до конца», – перечислил гость студии.
Василий Попов пояснил, что артисту сейчас необходимо быть яркой творческой индивидуальностью.
Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.