Требования к современному артисту перечислил участник Фестиваля русской музыки в Пскове

Требования к современному артисту назвал концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Талантливых артистов сейчас очень много. Найти призвание и отклик у публики одновременно и сложнее, и проще, чем столетие назад. Сложность в том, что становится очень много материала. Раньше человек родился, запел, его заметили в ряду четырех-пяти талантливых людей, у него пошла мировая карьера. А сейчас количество таковых увеличилось в пять раз. Кроме того, людям легче приехать из одного города в другой, экономически проще решить бытовые вещи, получить образование. Пристальное внимание теперь обращается не только на талант, но и на личные качества: работоспособность, стрессоустойчивость, моральную готовность быть с искусством до конца», – перечислил гость студии.