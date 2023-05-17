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«Духовным внуком» хорового псковского певческого праздника назвал фестиваль Гривского его худрук

«Духовным внуком» хорового певческого праздника, который проходил в Пскове более столетия назад, назвал Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского его художественный руководитель и дирижер, диакон Александр Амерханов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Даже не духовными детьми, а духовными внуками по времени являются хоровые фестивали тому певческому празднику, более столетия назад инициатором и организатором которого был протоирей Михаил Гривский. Не все знают, но он был настоятелем нескольких храмов в Пскове и Псковском районе, он был деятельной и разносторонней личностью, музыкантом и просветителем. Личность далеко не регионального масштаба, вел деятельность и в Прибалтике», – сказал диакон Александр Амерханов.

Он также уточнил, что цель фестиваля – не «хайпануть», у него традиционный консервативный формат.

«Но это не значит, что мы не готовим публике сюрпризов. У нас сложился формат трех фестивальных дней, он компактный, удачный и очень динамичный. В 1-й день выступают хоры по отдельности, 2-й день посвящен сводному хору, который и близок певческому празднику. Сводный будет состоять в этом году из четырех хоров. 3-й день - особый, потому что начинается с литургии, она пройдёт в Псково-Печерском монастыре, её возглавит действующий архиерей - митрополит Псковский и Порховский Тихон», - уточнил он.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдет в Пскове с 9 по 11 июня.