«Духовным внуком» хорового псковского певческого праздника назвал фестиваль Гривского его худрук

«Духовным внуком» хорового певческого праздника, который проходил в Пскове более столетия назад, назвал Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского его художественный руководитель и дирижер, диакон Александр Амерханов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он также уточнил, что цель фестиваля – не «хайпануть», у него традиционный консервативный формат.
«Но это не значит, что мы не готовим публике сюрпризов. У нас сложился формат трех фестивальных дней, он компактный, удачный и очень динамичный. В 1-й день выступают хоры по отдельности, 2-й день посвящен сводному хору, который и близок певческому празднику. Сводный будет состоять в этом году из четырех хоров. 3-й день - особый, потому что начинается с литургии, она пройдёт в Псково-Печерском монастыре, её возглавит действующий архиерей - митрополит Псковский и Порховский Тихон», - уточнил он.
Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдет в Пскове с 9 по 11 июня.