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Хоровое пение духовно объединяет людей – диакон Александр Амерханов

Хоровое пение духовно объединяет людей. Такое мнение выразил художественный руководитель и дирижер Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского диакон Александр Амерханов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Хоровое пение - удивительная сфера, которая сближает людей, сообщает им духовное единение. В наш век высоких технологий, когда технические ухищрения (Интернет, соцсети) нас должны сближать, мне кажется, мы разобщены и обособлены. И такое удивительное явление, как хоровое пение, способствует именно духовному объединению, как никакое другое», – сказал худрук фестиваля имени Гривского.

Гость студии также добавил, что наблюдал большой интерес к хоровому пению при прослушивании в Псковский большой детский хор.

«Я убежден, что владыка Тихон прекрасно разбирается в хоровом пении и ценит его, он занимается развитием и популяризацией хорового пения у нас в регионе, на это направлены его внимание и творческая энергия. Интерес детей и их родителей к Псковскому большому детскому хору, который за эти годы колоссально возрос, является маркером важности для региона хорового пения. Это элемент воспитания и просвещения», – добавил диакон.