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У «Западных ворот» есть перспектива войти в топ лучших кинофестивалей России – Дмитрий Месхиев

У Международного кинофестиваля «Западные ворота» есть перспектива войти в топ лучших в России. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С моей точки зрения, перспектива у фестиваля есть. Ей могут поспособствовать и местоположение Пскова, историческая привлекательность, даже хорошие климатические условия. Фестиваль нужно взбить, укрупнить, вдохнуть в него серьёзную жизнь. Для этого необходим другой уровень финансирования, но сейчас сложное время. Есть предпосылки, которые могут дать "Западным воротам" стать в пятерку-семерку лучших кинофестивалей в стране. Флаг в руки представителям, региону!» – сказал режиссер.

Дмитрий Месхиев считает, что пока большого веса у фестиваля в киноиндустрии нет.

«Во-первых, он только-только начинает жить, а есть старые и сильные, с разными концепциями. С моей точки зрения, "Западные ворота" должны обрести свою четкую концепцию, свое лицо, отличное от других фестивалей. Чтобы он был не наряду с ещё 20-30 другими, проходящими в разных регионах России», – уточнил гость студии.

Кроме того, по его мнению, трёх дней для серьёзного кинофестиваля недостаточно.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове пройдет IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.