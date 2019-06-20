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Сцена / Кинозал

Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

24.06.2019 15:57|ПсковКомментариев: 0

С 27 по 30 июня 2019 года в Пскове пройдет 1-й международный кинофестиваль «Западные ворота», который представит фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. Пригласительные на открытие и закрытие можно взять в кассе Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Кинофестиваль пройдет в Пскове одновременно с Днями Ганзы - традиционным праздником, который организуют исторические города Европы, некогда входившие в торговый Ганзейский союз.

Основная цель кинофестиваля «Западные ворота» – познакомить россиян с кинематографом Европы, а европейцам, прежде всего, кинематографистам – поближе узнать Псков, один из древнейших городов Руси, его возможности и достопримечательности.

Фестиваль пройдет на трех площадках: Большом концертном зале Псковской филармонии, Проектном офисе «Команда-2018», кинотеатре «Смена». Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина.

«Звездные» картины будет оценивать «звездное жюри», в которое войдут известные актеры, режиссеры, кинопродюсеры. Одним из организаторов фестиваля выступает киностудия «Ленфильм».

Гостей МКФ «Западные ворота», который планируется сделать ежегодным, ждут встречи с режиссерами, актерами, известными писателями и, конечно, самыми популярными лентами Европы.

Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе – не менее 6 фильмов, во внеконкурсных и информационных программах – 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Призы присуждаются картинам конкурсной программы, в следующих номинациях:

  • Главный приз – за лучший фильм (вручается по итогам зрительского голосования);
  • Специальный – Приз жюри.

Организационным комитетом и дирекцией МКФ «Западные ворота» вручаются почетные премии.

Организаторами фестиваля выступают киностудия «Ленфильм» и администрация Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ. Вход на все кинопоказы фестиваля свободный. Пригласительные на открытие и закрытие можно взять в кассе Псковской областной филармонии.

Программа фестиваля

27 июня, четверг

Кинотеатр «Смена»

  • 13:30 Любимцы публики

«Гуд бай, Ленин» (Германия), реж. Вольфганг Беккер, 121 мин.

  • 16:00 Псков на экране

«Василиса» (Россия), реж. Антон Сиверс ,100 мин.

  • 18:00 Короткий метр, 90 мин. Программу представляет режиссер Николай Котяш.

«Огонь» (Россия), 14 мин., «Терпимость» (Россия), 11 мин., «Однажды в Гринтауне» (Россия), 23 мин., «Медвежье свидание» (Россия), 13 мин., «Самый лучший сотрудник» (Россия), 28 мин.

  • 19:45 Ленфильм-клуб

«Голоса в старых стенах» (Россия), реж. Александр Поздняков, 44 мин.

Фильм представляет режиссер Александр Поздняков.

«Чужая жизнь» (Россия), реж. Виктор Татарский, 80 мин.

  • 22:20 Ленфильм-клуб

«Петербург. Только по любви» (Россия), альманах, реж. А. Гог, Н. Назарова, О. Бычкова, Н. Кудряшова, А. Пармас, А. Смирнова, Р. Литвинова, 111 мин.

Фильм представляет продюсер Сергей Сельянов.

28 июня, пятница

Кинотеатр «Смена»

  • 10:00 Конкурс «СинеГанза»

«Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия), реж. Тиина Люми, 118 мин.

  • 12:00 Псков на экране

«Край» (Россия), реж. Алексей Учитель, 110 мин. Фильм представляет режиссер Алексей Учитель.

  • 14:00 Любимцы публики

«Моя заветная мечта» (Германия), реж. Себастьян Гроблер, 113 мин.

  • 16:10 Псков на экране

«Оно» (СССР), реж. Сергей Овчаров, 116 мин.

  • 18:10 Любимцы публики

«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа, 89 мин. Фильм представляет режиссер Йоханна Вуоксенмаа.

  • 19:50 Короткий метр, 83 мин. Программу представляют режиссеры Лев Мурзенко и Андрей Егоров. «Дедство» (Россия), 24 мин., «Папина дочка» (Россия), 11 мин., «Охотник за каблуками» (Россия), 24 мин., «Худрук» (Россия), 14 мин., «Дом охотника» (Россия), 23 мин.

  • 21:30 Псков на экране «Андрей Рублев» (СССР), реж. Андрей Тарковский, 180 мин.

БКЗ Псковской Филармонии

  • 16:00 Церемония открытия МКФ «Западные ворота». Вход по приглашениям.

«Команда 2018»

  • 14:00 Круглый стол по вопросам ко-продукции «Синергия». Модератор: Александр Поздняков. Вход по аккредитациям.

29 июня, суббота

БКЗ Псковской Филармонии

  • 10:00 Конкурс «СинеГанза»

«Дорис» (Нидерланды), реж. Альберт Ян ван Реес, 89 мин.

  • 12:30 Конкурс «СинеГанза»

«Лед» (Россия), реж. Олег Трофим, 100 мин.

  • 14:10 Конкурс «СинеГанза»

«Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия), реж. Тиина Люми, 118 мин.

  • 16:15 Конкурс «СинеГанза»

«Товарищ ребенок» (Эстония), реж. Мооника Сийметс, 90 мин. Фильм представляет режиссер Мооника Сийметс.

  • 18:15 Конкурс «СинеГанза»

«Зона 261» (Швеция), реж. Фредерик Хиллер, 99 мин. Фильм представляет режиссер Фредерик Хиллер.

  • 20:10 Конкурс «СинеГанза»

«Кольцо Намея» (Латвия), реж. Айгарс Грауба 115 мин. Фильм представляет актер Иво Мартинсонс.

  • 22:20 Любимцы публики

«Кошки против собак» (Польша), реж. Януш Кондратюк, 102 мин.

Кинотеатр «Смена»

  • 10:00 Псков на экране

«Праздник Нептуна» (СССР), реж. Юрий Мамин, 44 мин.

«На Чудском озере» (CCCР), реж. Виталий Мельников, 20 мин.

  • 12:00 Ленфильм-клуб

«Мальчик русский» (Россия), реж. Александр Золотухин, 72 мин. Фильм представляет продюсер Эдуард Пичугин.

  • 14:00 Ленфильм-клуб

«Итальянец» (Россия), реж. Андрей Кравчук, 99 мин.

Фильм представляет режиссер Андрей Кравчук.

  • 16:00 Псков на экране

«Два капитана» (СССР), реж. Владимир Венгеров, 98 мин. Фильм представляет актер Борис Токарев.

  • 18:00 Любимцы публики

«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа, 89 мин. Фильм представляет режиссер Йоханна Вуоксенмаа.

  • 20:00 Любимцы публики

«Театр» (Латвия), реж. Янис Стрейч, 136 мин. Фильм представляет актер Ивар Калныньш.

  • 23:00 Конкурс «СинеГанза»

«Товарищ ребенок» (Эстония), реж. Мооника Сийметс, 90 мин. Представляет режиссер фильма Мооника Сийметс.

30 июня, воскресенье

Кинотеатр «Смена»

  • 10:00 Конкурс «СинеГанза»

«Лед» (Россия), реж. Олег Трофим,100 мин.

  • 11:50 Любимцы публики

«Особенности национальной охоты» (Россия), реж. Александр Рогожкин, 93 мин. Фильм представляет актер Виктор Бычков.

  • 14:00 Ленфильм-клуб

«Странники терпенья» (Россия), реж. Владимир Алеников, 100 мин.

  • 16:00 Конкурс «СинеГанза»

«Дорис» (Нидерланды), реж. Альберт Ян ван Реес, 89 мин.

  • 18:00 Конкурс «СинеГанза»

«Зона 261» (Швеция), реж. Фредрик Хиллер, 99 мин. Фильм представляет режиссер Фредрик Хиллер.

  • 20:00 Конкурс «СинеГанза»

«Кольцо Намея» (Латвия), реж. Айгарс Грауба), 115 мин.

Фильм представляет актер Иво Мартинсонс.

  • 22:15 Фильм закрытия фестиваля

«Три миллиона евро» (Литва), реж. Тадас Видмантас, 90 мин.

«Команда 2018»

  • 11:00 Пресс-конференция участников МКФ «Западные ворота». Вход по аккредитациям.

БКЗ Псковской Филармонии

  • 14.00 Церемония закрытия МКФ «Западные ворота». Вход по приглашениям.

 Электронная запись: https://mezhdunarodnyy-kinofestiv.timepad.ru/events/

Кинотеатр «Смена»

Октябрьский проспект, 17 https://kinopskov60.com, +7 (811) 220-18-16

Большой концертный зал Псковской Филармонии

ул. Некрасова, 24, http://philpskov.ru, тел. +7 (8112) 66-89-20

Проектный офис «Команда 2018», ул. Некрасова, 19, https://vk.com/komanda2018.pskovhttp://команда2018.рф

Теги: #кино #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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