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DJ Costya Bic: Отсутствие в Пскове ночной жизни из-за коронавируса - непереносимо

Псковская Лента Новостей продолжает знакомить публику с участниками концерта #СпасибоМедикам. Он состоится 18 июля на «Скай Ранчо» рядом с Изборском. Зрители останутся в машинах на парковке, там же установят сцену. Звук можно будет поймать через аудиосистему автомобилей. Формат кинопаркинга впервые будет задействован в Пскове на музыкальном шоу из-за продолжающего действовать запрета на массовые мероприятия. Те, кто купят билеты на паркинг или будут смотреть онлайн-трансляцию дома, услышат несколько сетов от диджея Costya Bic (активные телезрители знают Константина Матейко в качестве оператора региональных новостных выпусков). Накануне концерта он рассказал, чего ждет от выступления в необычном формате, как провел карантин и можно ли в Пскове прожить только музыкой.

- Как тебе такой необычный формат выступления?

- Надеюсь, что такой формат не приживется, иначе это изменит общество. Жизнь должна, пусть не в одночасье, вернуться на круги своя. Хотя опыт получится интересный. Паркинг, люди не смогут танцевать. Не в первый раз буду играть для сидящих людей, которые, например, едят в этот момент. С другой стороны, в этот раз будут сидеть в машинах, я их вообще не увижу. Событие точно будет уникальным. Точно знаю, что на таком концерте ко мне не подойдет кто-нибудь нетрезвый: «Надоел, братан!» Надо сыграть людям что-то приятное. Готовлюсь использовать одиннадцать пластинок. Жанры выбрал Deep, Synth, Vocal, Nu Disco.

- Для чего, как ты думаешь, публика соберется на «Скай Ранчо»?

- Кто-то, конечно, поедет посмотреть, как это вообще, что из себя подобное выступление представляет. А кто-то поедет ради коллектива, по которому соскучился. Артисты будут известные в Пскове, репертуар у всех хороший, на разные вкусы.

- А ты по публике соскучился?

- Безусловно! Это мягко выражаясь — соскучился. Где-то года с 1999 у меня не было такого, чтобы три месяца я не получал норму децибелов, не общался с людьми по выходным в темное время суток. Это непереносимо.

- Когда состоялось последнее живое выступление?

- Делали вечеринку для девчонок 7 марта в клубе «T.I.R», где я являюсь резидентом уже семнадцать лет.

- Как проводил эти месяцы?

- Веселого вспомнить нечего. Сидел дома. Смотрел фильмы. Подтягивал английский. Совершенствовал рецептуру недорогих блюд. Поднимал архивы и слушал музыку, которую играл раньше, смеялся. Праздником был выход в магазин.

- Работа за диджейским пультом — это только для души, или заработок какой-то приносит?

- Я бы вообще это работой не назвал. Я музыку для выступлений покупаю, основная часть гонораров за выступления уходит на покупку виниловых пластинок или на сопутствующие материалы для оборудования.

- Можно ли в Пскове прожить чистой музыкой?

- Да, хотя я к таким людям не отношусь. Нужно не как я: слушаю, отбираю материал, готовлю выступление. Нужно делать намного больше, заниматься соцсетями, постоянно репетировать, договариваться с людьми. А если играешь нестандартную музыку, будет сложнее. Город у нас маленький, вкусовые предпочтения у многих типичные. Я знаю людей, которые занимаются только музыкой, но они попадают в запросы массового потребителя. Только в этом случае можно трудовую оставить дома. А я не люблю играть на свадьбах и банкетах, мне больше нравится демонстрировать людям музыку, которую они не услышат в заведениях или на радиоволнах. Для меня это творчество.

- Сейчас, еще до концерта, какие слова поддержки можешь сказать медикам, борющимся с коронавирусом?

- Желаю всем терпения, дисциплины и сохранения здравого рассудка. Всем нам желаю, чтобы это поскорее закончилось. Врачи в этой ситуации оказались на передовой, работают вне графиков, потому что кроме них это никто не сделает. Наши пожертвования во время акции помогут врачам понять, что мы уважаем их труд.

Юлия Магера

Концерт на «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска начнется 18 июля в 18:00. Он станет первым живым концертом с начала прихода коронавируса в Псковскую область. Зрителей начнут пускать на парковку в 17:00. Среди участников концерта - «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. В машине могут находиться не более четырех человек, возрастное ограничение 12+. Билет на одну машину обойдется в 1000 рублей. Купить билет можно заранее онлайн.

Акция #СпасибоМедикам уже идет. Пожертвования на любую сумму, которая станет неоценимым содействием борцам с коронавирусом, можно перечислить несколькими способами. Сбор средств продлится до 25 июля.

Как пожертвовать

Для физических лиц:

1. Оплата через Сбербанк.

Перечисление через банкомат:

- Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата.

- Выберите раздел «Платежи и переводы», далее - «Поиск услуг и организаций».

- Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы».

- Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее - «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

- Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее - «Платеж по реквизитам».

- Заполните необходимые реквизиты, далее - «Оплатить».

- Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее - «Оплатить», далее - «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение банка:

- Перейдите в раздел «Платежи».

- Выберите «Оплата по QR или штрих-коду»

- Направьте камеру на QR-код.

- Введите сумму, далее - «Продолжить», далее - «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

- Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

Для юридических лиц:

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680