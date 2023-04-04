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Вечер романсов Сергей Рахманинова пройдет в Пскове 5 апреля

Вечер романсов Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора, пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки сегодня, 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе прозвучат произведения на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, а также собственного сочинения композитора «Прелюдия ми бемоль мажор», «Письмо Станиславскому», «Вокализ», «Прелюдия си бемоль».

Исполнят романсы солисты Мариинского театра:

Анастасия Калагина (сопрано);

Екатерина Сергеева (меццо-сопрано);

Александр Федоров (тенор);

Денис Беганский (бас).

Концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Василий Попов (фортепиано).

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте БКЗ. По Пушкинской карте действует скидка 30%.