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Концерт «Картинки с выставки» в Пскове можно посетить со скидкой 30%

«Российский брасс-ансамбль» под руководством Алексея Репникова впервые выступит в Пскове, 7 апреля. Билет можно приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

16 музыкантов медно-духовой группы выйдут на сцену Псковской областной филармонии. В этот вечер воедино сольется звучание трубы четырех видов, тромбона и баритона.

Музыка, которая написана для симфонического оркестра, переложена для ансамбля. «Она звучит очень мощно, очень сочно», - заметил Репников.

«В программе прозвучит цикл фортепианных пьес русского композитора М.П. Мусоргского "Картинки с выставки", написанных в 1874 году в память о друге Модеста Петровича, художнике и архитекторе Викторе Гартмане», - отметили в ТКД.

В Псков приедут лучшие духовики Санкт-Петербурга – все они солисты Мариинского театра, заслуженного коллектива филармонии, Михайловского театра, выпускники Санкт-Петербургской консерватории, призеры Всероссийских и Международных конкурсов.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.

Напомним, закрытие 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится 9 апреля в 17:00. На сцене БКЗ филармонии прозвучит «Концерт объединенного оркестра».