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Сцена / Концерты

Пригласительные на мировую оперу раздают в Пскове

15.11.2023 10:47|ПсковКомментариев: 0

Концерт-открытие «Мировая опера в Пскове» международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» состоится на сцене БКЗ Филармонии  18 ноября в 18.30.

Фестиваль будет проходить 18-22 ноября в Пскове, Опочке, Острове, Порхове, Печорах и объединит артистов, деятелей культуры, историков и общественных деятелей из 14 стран мира (Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции).  Россию на фестивале представят псковские участники. 

Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе филармонии с 15 ноября. Действует ограничение: не более 2-х билетов в одни руки. 

Время работы кассы: будние дни: 11.00 — 20.00; технический перерыв: 15.00 — 16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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