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Мировая опера прозвучит в Пскове

Концерт – открытие фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» «Мировая опера в Пскове» пройдет в Псковской областной филармония 18 ноября в 18:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области в сопровождении артистов из Италии - Роберто Джентили, Фабиана Висентин, Массимилиано Сваб, Лука Минелли, оперной певицы из Китая Дин Яо; и музыканта из Франции Франсуа Модеме - солиста Донецкой филармонии, приехавшего в 2014 году защищать наших соотечественников на Донбассе, участника СВО, награждён медалью «За освобождение Мариуполя».

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт с 18 по 22 ноября в Пскове и ряде городов Псковской области – Опочке, Острове, Порхове, Печорах.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира – России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.