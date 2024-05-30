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В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр

Заведующий Большим концертным залом Псковской областной филармонии Александр Боярков анонсировал выступление Мариинского театра в Пскове на день рождения композитора Модеста Мусоргского, который состоится 21 марта. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«21 числа мы будем отмечать день рождения Мусоргского, и, конечно же, в этом событии будет участвовать Мариинский театр — один из лучших театров не только в России, но и в мире. Мы планируем представить какую-то крупную форму, и, как мы обсуждали, возможно, это будет опера», — сообщил Александр Боярков.

Он добавил, что детали пока остаются в секрете: «Пока сам театр не огласил, какую именно оперу они привезут, но это будет что-то значительное. Также мы рассматриваем возможность проведения отдельного симфонического концерта в тот же день».

Кроме того, 20 марта Мариинский театр представит детскую программу для самых маленьких слушателей. «Мы планируем показать "Бременских музыкантов" и, возможно, еще одну детскую постановку. Это будет красочно и интересно, охватывающее все поколения», — отметил Александр Боярков.

22 марта также запланирован совместный симфонический концерт с участием оркестра Мариинского театра и Псковского губернаторского симфонического оркестра. «Это очень важно, когда музыканты обмениваются опытом и работают вместе. Мы надеемся, что это станет значимым событием для всех любителей музыки в нашем регионе», — добавил он.

Александр Боярков призвал всех следить за афишами и анонсами, чтобы не пропустить эти уникальные мероприятия, которые обещают стать ярким событием в культурной жизни Пскова.

Напомним, с 15 по 23 марта в Пскове состоится 51-й фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.