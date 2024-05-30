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Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта

Концерт «Душеполезные песни на каждый день», который станет частью 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, состоится 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Гостей концерта ждет погружение в мир русских народных песен и духовных стихов, представленных в современной интерпретации.

«Это проект известных музыкантов — мастера русского фольклора, номинанта на премию World Music Сергея Старостина, основателя ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" Андрея Котова и известного джазового контрабасиста Владимира Волкова. Идея выступления заключается в том, чтобы объединить на одной сцене родственных по духу представителей разных течений русской народной музыки — фольклора, духовной музыки и современного авторского творчества», - отметили в ТКД.

Место проведения: концертный зал Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Советская, дом 44).

Время начала 19:00.