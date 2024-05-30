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Тафтинговый ковер создают на фестивале «Виноград»

2,5 метровый тафтинговый ковер создают в арт-зоне фестиваля «Виноград» в Пскове 29 июня, сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Видео: Фестиваль «Виноград» / Telegram

«Создаём "Виноградный" ковёр! Сегодня стартует масштабный арт-проект — создаём 2,5-метровый тафтинговый ковёр с эмблемой фестиваля! Здесь каждый может попробовать технику набивания акриловой пряжей и оставить свой пучок в общей композиции. Ждём в арт-зоне Нижнего города — ваш вклад станет частью истории "Винограда"!» - сообщили организаторы.

Напомним, стала известна концертная программа третьего дня фестиваля.