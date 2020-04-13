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Сцена / Новости

Акция #СпасибоМедикам продолжается в Псковской области

29.06.2020 19:29|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается акция #СпасибоМедикам. Театрально-концертная дирекция призывает жителей региона присоединиться к участию в ней и тем самым поддержать медиков, стоящих на передовой борьбы с коронавирусом.

«Среди ваших знакомых есть медики? Вы наверняка уже знаете, что Владимир Путин наградил псковских медиков орденом Пирогова. Мы спешим сообщить вам, что среди наших медицинских работников есть ещё не мало талантливых людей. Мы с вами можем присоединиться к акции #СпасибоМедикам и оказать возможное финансовое содействие нашим медикам за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообществе ТКД «ВКонтакте».

Напомним, основная цель акции – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.

Все подробности на сайте Театрально-концертной дирекции в разделе #СпасибоМедикам.

Теги: #здравоохранение #акция #ТКД #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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