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Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущий эфира Максим Костиков обсудит с ним объединение театра с Александринкой и итоги недавнего визита жюри театральной премии «Золотая маска» в Псков. Также гость студии расскажет, как Псковский драмтеатр переживает эпоху коронавируса, о будущем театральных проектов и традиционных фестивалей.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Дмитрию Месхиеву по телефону 56-73-72.