Вокруг «Таблетки» в Пскове сформируют детский творческий кластер

После реконструкции «Таблетки» в Пскове под театр кукол вокруг него может быть сформирован детский творческий кластер. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Псковскую область сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.
По ее словам, на строительство Центра культурного развития предусмотрено порядка 150 млн рублей. Кроме того, уточнила Жанна Малышева, на земельном участке рядом с «Таблеткой», который также передан в собственность Псковской области, может появиться «интересный детский парк».
«До конца 2020 года мы закончим проектирование, получим заключение Госэкспертизы. По предварительным данным, требуется около 700 млн рублей. Уточненный расчет будет представлен после Госэкспертизы», - поделилась Жанна Малышева и попросила министра посодействовать в выделении средств из федерального бюджета.
«Мы понимаем, что это проект поэтапный. Но нам нужно начать. В перспективе здесь будет не только театр кукол, но и музей, и пространство, где можно будет проводить мастер-классы по изготовлению кукол», - добавила председатель регионального комитета по культуре.