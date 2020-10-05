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Сцена / Новости

Вокруг «Таблетки» в Пскове сформируют детский творческий кластер

14.10.2020 11:49|ПсковКомментариев: 1

После реконструкции «Таблетки» в Пскове под театр кукол вокруг него может быть сформирован детский творческий кластер. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Псковскую область сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

«Здание, может быть, не очень респектабельное, но зато с очень выгодным положением. Через дорогу от него находится Дом творчества города Пскова, там же находится земельный участок, на котором запланировано строительство Центра культурного развития по нацпроекту «Культура». Если у нас все получится, то при «Таблетке» будет сформирован кластер детского и творческого направлений», - рассказала чиновник.

По ее словам, на строительство Центра культурного развития предусмотрено порядка 150 млн рублей. Кроме того, уточнила Жанна Малышева, на земельном участке рядом с «Таблеткой», который также передан в собственность Псковской области, может появиться «интересный детский парк».

«До конца 2020 года мы закончим проектирование, получим заключение Госэкспертизы. По предварительным данным, требуется около 700 млн рублей. Уточненный расчет будет представлен после Госэкспертизы», - поделилась Жанна Малышева и попросила министра посодействовать в выделении средств из федерального бюджета.

«Мы понимаем, что это проект поэтапный. Но нам нужно начать. В перспективе здесь будет не только театр кукол, но и музей, и пространство, где можно будет проводить мастер-классы по изготовлению кукол», - добавила председатель регионального комитета по культуре.

Теги: #дети #театр кукол #таблетка
Источник: Псковская Лента Новостей
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