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Министр культуры поддержала объединение Псковского театра драмы с петербургской Александринкой

Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с представителями труппы Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина в Пскове поддержала проект объединения театра с петербургским Александринским театром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Ольгу Любимову за активное включение в проблематику культуры региона и внимание к развитию Псковского театра. Он отметил, что уже определен целый ряд направлений взаимодействия с Министерством культуры РФ.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что, заботясь о судьбе театра, нужно помнить о театральном коллективе. Инициатива по объединению Псковского театра драмы и Александринки была проработана и с Союзом театральных деятелей России, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, отметила она. Встрече в Пскове предшествовало совещание в Министерстве культуры.

«Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе!» - сказала Ольга Любимова и поздравила участников встречи с этим важным событием.

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак присоединился к поздравлениям министра культуры. «Это объединение - инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса», - сказал он.

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев поблагодарил министра культуры, губернатора региона, театральное сообщество за помощь и поддержку театра. «Нашу инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу. Без него ничего бы не получилось. Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», - подчеркнул он.

Ольга Любимова особо отметила, что решение о федерализации театра было также тщательно проработано с Союзом театральных деятелей.

Напомним, о том, что Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус стало известно в прошлом году. В июне 2019-го художественный руководитель драмтеатра имени А. С. Пушкина, режиссер Дмитрий Месхиев попросил губернатора региона Михаила Ведерникова поддержать эту идею. Режиссер уточнил, что вопрос согласован с министром культуры. Кроме того, по его словам, идею объединения со столичным театром поддержала труппа Псковского драмтеатра.

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В июле текущего года труппа и коллектив сотрудников Псковского Академического театра им. А. С. Пушкина обратились к председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России», поскольку в одном из комментариев Александр Калягин назвал такое объединение «убийством Псковского театра драмы».

В письме на имя председателю Союза театральных деятелей РФ актеры и сотрудники Псковского драмтеатра подчеркнули, что уверены, что в случае объединения псковичам удастся сохранить имя театра, его здание, труппу, руководство и репертуар. Коллектив Псковского театра драмы также обратил внимание Александра Калягина на тот факт, что достойное поддержание театрального комплекса требует финансовых средств, иначе его ждет устаревание и обветшание.

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Александр Калягин в ответ заверил, что не собирается блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой. Он подчеркнул, что право создавать, реорганизовывать и даже ликвидировать театры принадлежит исключительно их учредителям. «Если есть полнейшее единогласие всех сторон, то ни Союз, ни тем более, лично я, вмешиваться в этот процесс не собираемся», - подчеркнул председатель Союза театральных деятелей РФ.

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Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщал, что Псковский драмтеатр вливается не в Александринский, а в Национальный театр России (он был создан путем объединения в прошлом году петербургского Александринского театра и Театра драмы имени Волкова в Ярославле в единый комплекс).

По его словам, такое объединение даст театру больше возможностей: псковичи смогут возить спектакли в Петербург, смогут делать совместные спектакли, привлекать столичных артистов в местные постановки, расширить свои гастрольные и фестивальные возможности.